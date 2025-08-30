Steven Deobald po čtyřech měsících skončil v roli ředitele GNOME Foundation

Steven Deobald končí na pozici ředitele GNOME Foundation. Do této nové role přitom nastoupil před čtyřmi měsíci. V oznámení se píše o jeho zásluhách v zapojení komunity, vytvoření nové platformy pro zisk finančních darů, oslovování nových partnerů a práci na interních politikách a dokumentaci.
Za to vše a ještě mnohem více jsme Stevenovi nesmírně vděční.
Navzdory těmto mnoha pozitivním výsledkům Steven a představenstvo organizace dospěli k závěru, že Steven
v současné době není pro pozici výkonného ředitele tou správnou volbou.
Předchozí ředitelkou nadace byla Holly Millionová, která ve své roli nevydržela ani rok. Poté byl dočasným ředitelem Richard Littauer, kterého pak nahradil Steven Deobald. Po jeho odchodu nyní bude zastávat funkci Allan Day, který je zároveň prezidentem nadace.