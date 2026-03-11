Root.cz  »  Byznys  »  SUSE možná bude opět na prodej, za 6 miliard dolarů

SUSE možná bude opět na prodej, za 6 miliard dolarů

David Ježek
Dnes
SUSE Praha 2023 Autor: Tomáš Tichý

Současný vlastník společnosti SUSE, legendy linuxového světa, kterou netřeba zde blíže představovat, dle agentury Reuters zkoumá možnosti prodeje. EQT AB by ráda 6 miliard dolarů / 5,1 miliard eur, pročež si najala investiční banku Arma Partners, aby pro ni možnost prodeje zjistila.

Informace agentury Reuters pochází od nejmenovaného zdroje, který si příl zůstat v anonymitě. Vše je v raném stádiu a není ani jisté, že nějaký prodej SUSE vůbec proběhne. EQT sama odmítla věc komentovat, Arna Partners a SUSE jen mlčí. Jak Reuters dodává, EQT získala SUSE v roce 2023 za zhruba 2,72 miliardy eur, nyní by tedy chtěla přibližně dvojnásobek.

Vliv na vnímání současné hodnoty SUSE má a bude mít booom kolem AI, který sice na jednu stranu hrozí devalvací hodnoty softwarových firem, nicméně v případě SUSE může jít spíše o pravý opak, neb se očekává další pokračující růst společností budujících AI infrastruktury. Poslední data říkají, že SUSE generuje roční tržby ve výši 800 miliónů eur, resp. zisk před zdaněním, EBITDA, na úrovni 250 miliónů dolarů.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

