System76 opravil apt, aby nerozbíjel Pop!_OS

V úterý Linus Sebastian na svém YouTube kanálu Linus Tech Tips ukázal, jak se rozbije Pop!_OS při pokusu nainstalovat Steam. Apt sice Linuse výslovně varuje a je potřeba napsat „Yes, do as I say!“, ale je to i tak nepříjemné, hlavně pro začínající linuxáky.

Jeremy Soller ze System76 napsal, že za chybu může jeden chybějící balíček ve 32bitové verzi. Klient Steamu je stále 32bitový. Apt jej nemůže najít a tak nainstaluje verzi z Ubuntu a přitom odinstaluje všechny balíčky Pop!_OS.

Opraven byl apt, který se nyní nebude ve výchozím stavu dotazovat, jestli skutečně chcete rozbít systém. Pokud si to opravdu přejete, je potřeba nejprve vytvořit třeba prázdný soubor touch /etc/apt/break-my-system . Opraveno bude taky GUI, přes které se Linus snažil Steam instalovat před tím, než použil v příkazové řádce sudo apt install steam .

(zdroj: gamingonlinux)