SysVinit 3.11 s řetězením příkazů

Klíčová funkcionalita se konečně dostává do SysVinit. Pro všechny odpůrce používání systemd / fanoušky alternativ či tradičních programů je tu nová verze tohoto init systému, která konečně implementuje dlouho očekávanou podporu řetězení příkazů, za pomoci klasických funkcí AND (&&) a OR (||) v rámci souboru inittab.





Kromě tohoto nepřidává nová verze SysVinit nic zajímavého, došlo už jen na opravy různých chyb a aktualizace v dokumentaci. Podrobnosti a ukázky řetězeného kódu nabízí GitHub projektu.