T-Mobile zpřístupní zprávy RCS i pro iPhone

T-Mobile ve spolupráci se skupinou Deutsche Telekom a technologickými partnery zpřístupní od 15. září komunikační standard RCS (Rich Communication Services) na iPhonech prostřednictvím aktualizace operačního systému iOS 26. Uživatelům to přinese chat v reálném čase s indikací, zda ten druhý zprávu čte nebo píše, sdílení fotografií a videí ve vysoké kvalitě, možnost vytváření skupinových konverzací i vyšší úroveň bezpečnosti a šifrování.
Jakmile Apple v září 2024 oznámil podporu RCS v iOS 18, okamžitě jsme začali připravovat nasazení této služby v naší síti. Přestože Česko tehdy nebylo součástí dané aktualizace, díky úzké spolupráci napříč celou skupinou jsme byli připraveni na certifikaci a mohli jsme využít hned první možný termín, který nám Apple poskytl – tedy nynější aktualizaci, říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.
T-Mobile podporuje RCS na telefonech s Androidem již více než tři roky, nyní je dostupná také na iPhonech od modelu 11 a novějších, včetně modelu iPhone SE druhé a třetí generace.
RCS je na telefonech Apple k dispozici automaticky a bezplatně, ať už jde o tarifní zákazníky, uživatele předplacených karet, firemní zákazníky nebo uživatele značek Kaktus, a dalších, a to jak doma, tak v rámci roamingu. Podmínkou je mít u nás aktivovanou jakoukoliv mobilní službu a telefon aktualizovaný na iOS 26., doplňuje Otakar Mráz, manažer rozvoje mobilních sítí v T-Mobile.
RCS je moderní protokol pro zasílání zpráv, který rozšiřuje funkce klasických SMS/MMS o možnosti, jako jsou skupinový chat, čtení potvrzení, indikace psaní, sdílení větších souborů či obrázků a integrované multimediální konverzace přes datové připojení. Na rozdíl od tradičních SMS funguje přes internet (mobilní data nebo Wi‑Fi) a umožňuje komunikaci podobnou známým chatovacím aplikacím. Je ale navržen tak, aby byl podporován přímo v aplikacích pro zasílání zpráv v operačních systémech telefonů bez nutnosti instalace nástrojů třetích stran.