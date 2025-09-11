Root.cz  »  Mobily a tablety  »  T-Mobile zpřístupní zprávy RCS i pro iPhone

T-Mobile zpřístupní zprávy RCS i pro iPhone

Petr Krčmář
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

T-Mobile a RCS na telefonech iPhone Autor: T-Mobile

T-Mobile ve spolupráci se skupinou Deutsche Telekom a technologickými partnery zpřístupní od 15. září komunikační standard RCS (Rich Communication Services) na iPhonech prostřednictvím aktualizace operačního systému iOS 26. Uživatelům to přinese chat v reálném čase s indikací, zda ten druhý zprávu čte nebo píše, sdílení fotografií a videí ve vysoké kvalitě, možnost vytváření skupinových konverzací i vyšší úroveň bezpečnosti a šifrování.

Jakmile Apple v září 2024 oznámil podporu RCS v iOS 18, okamžitě jsme začali připravovat nasazení této služby v naší síti. Přestože Česko tehdy nebylo součástí dané aktualizace, díky úzké spolupráci napříč celou skupinou jsme byli připraveni na certifikaci a mohli jsme využít hned první možný termín, který nám Apple poskytl – tedy nynější aktualizaci, říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

T-Mobile podporuje RCS na telefonech s Androidem již více než tři roky, nyní je dostupná také na iPhonech od modelu 11 a novějších, včetně modelu iPhone SE druhé a třetí generace. RCS je na telefonech Apple k dispozici automaticky a bezplatně, ať už jde o tarifní zákazníky, uživatele předplacených karet, firemní zákazníky nebo uživatele značek Kaktus, a dalších, a to jak doma, tak v rámci roamingu. Podmínkou je mít u nás aktivovanou jakoukoliv mobilní službu a telefon aktualizovaný na iOS 26., doplňuje Otakar Mráz, manažer rozvoje mobilních sítí v T-Mobile.

RCS je moderní protokol pro zasílání zpráv, který rozšiřuje funkce klasických SMS/MMS o možnosti, jako jsou skupinový chat, čtení potvrzení, indikace psaní, sdílení větších souborů či obrázků a integrované multimediální konverzace přes datové připojení. Na rozdíl od tradičních SMS funguje přes internet (mobilní data nebo Wi‑Fi) a umožňuje komunikaci podobnou známým chatovacím aplikacím. Je ale navržen tak, aby byl podporován přímo v aplikacích pro zasílání zpráv v operačních systémech telefonů bez nutnosti instalace nástrojů třetích stran.

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI