Root.cz  »  Operační systémy  »  Tails 6.19 s aktualizací prohlížeče i poštovního klienta

Tails 6.19 s aktualizací prohlížeče i poštovního klienta

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tails hacker Autor: Tails

Minulý týden vydaná nová verze operačního systému Tails je takovou poslední rozvláčnou aktualizací tohoto léta. Tvůrci nepřináší žádné novinky, pouze došlo k opravě jedné věci, kdy se v nastavení bridge v Tor Connection zobrazovala irelevantní chybová hláška. Jinak už nová verze přináší jen aktualizace hlavních aplikací.

Aktualizován tak byl Tor Browser na verzi 14.5.6 (používá Firefox 128.14.0 ESR s backportovanými opravami z Firefoxu 142; a také novější NoScript 13.0.9. Dále pak klient Tor v nové verzi 0.4.8.17 a samozřejmě pošťák Thunderbird ve verzi 128.13.0 s opravami chyb.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko, že člověka postihne deprese a demence

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Odborník radí, jak získávat klienty

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI