Test souborových systémů Bcachefs, Btrfs, EXT4, F2FS a XFS v Linuxu 6.15

Jan Fikar
12. 5. 2025
SSD Crucial T500 Autor: Crucial
Server Phoronix v sobotu přinesl test souborových systémů Bcachefs, Btrfs, EXT4, F2FS a XFS  s jádrem 6.15. Testovalo se na NVMe Crucial T705 PCIe 5.0 s 2 TB. V 35 testech, které byly vesměs databázové zátěže (SQLite, SpeedDB, RocksDB, PostgreSQL, DuckDB, CockroachDB, ClickHouse, MariaDB) a několik syntetických testů (iozone, dbench). Není tedy překvapivé, že souborové systémy bez COW mají v průměru větší výkon.

Každý souborový systém byl nastaven na výchozí hodnoty, což v případě Bcachefs znamená 0,5 kB sektory. Ostatní souborové systémy měly 4 kB sektory. V průměru přes všechny testy vyhrál XFS, druhý byl F2FS následované EXT4, Btrfs a Bcachefs jako poslední.

(zdroj: phoronix)

Test FS na jádře 6.15Autor: Phoronix
Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

