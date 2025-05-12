Test souborových systémů Bcachefs, Btrfs, EXT4, F2FS a XFS v Linuxu 6.15

Server Phoronix v sobotu přinesl test souborových systémů Bcachefs, Btrfs, EXT4, F2FS a XFS s jádrem 6.15. Testovalo se na NVMe Crucial T705 PCIe 5.0 s 2 TB. V 35 testech, které byly vesměs databázové zátěže (SQLite, SpeedDB, RocksDB, PostgreSQL, DuckDB, CockroachDB, ClickHouse, MariaDB) a několik syntetických testů (iozone, dbench). Není tedy překvapivé, že souborové systémy bez COW mají v průměru větší výkon.
Každý souborový systém byl nastaven na výchozí hodnoty, což v případě Bcachefs znamená 0,5 kB sektory. Ostatní souborové systémy měly 4 kB sektory. V průměru přes všechny testy vyhrál XFS, druhý byl F2FS následované EXT4, Btrfs a Bcachefs jako poslední.
(zdroj: phoronix)