 »   »  Tetris slaví 35. narozeniny, zahrajte si klon originální hry na webu

Petr Krčmář

Dnes je to právě 35 let, co Alexej Pažitnov vydal první verzi své slavné hry Tetris. Když pracoval na moskevské akademii věd, inspiroval se stolní hrou Pentomino používající stejný princip skládání kostek. Název Tetris vychází z řeckého slova tetra a odkazuje na čtyři tvary, které musí hráč ve hře skládat do úhledných řad.

Hra byla původně v roce 1984 vyvinuta na počítači Electronika 60 a o dva roky později ji Vadim Gerasimov portoval na IBM PC. Později byla hra přepsána prakticky pro každý existující počítač a zařízení, které počítač alespoň trochu připomíná. Dnes se jedná o nejslavnější hru všech dob. Dnes si ji můžete zahrát na webu nebo si alespoň pustit video s originální verzí: