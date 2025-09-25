The Catch 2025: blíží se další ročník soutěže

Nenechte si ujít oblíbenou podzimní soutěž v kybernetické bezpečnosti The Catch, která odstartuje 6. října 2025 ve 12:00. Letošní ročník s podtitulem TCC Power Grid prověří znalosti hráček a hráčů na scénářích spojených s elektrickou rozvodnou sítí.
Kromě hlavních výher čekají na soutěžící ceny až do 50. místa a také speciální bonusy za nejrychlejší řešení či kvalitní write-upy. Testovat své dovednosti budete moct až do 31. října 2025.
Do soutěže, kterou pořádá sdružení CESNET, se můžete zapojit na oficiálních stránkách.