Thunderbird 142 přináší nové podepisování souborů PDF

Mozilla uvolnila novou verzi e-mailového klienta Thunderbird 142. Mezi hlavní novinky patří možnost přidávat vizuální podpisy do příloh PDF přímo v klientovi. Tato verze také přináší nové možnosti „Kopírovat odkaz na zprávu“ a „Kopírovat odkaz na novinku“ v nabídce „Další akce“ v horním panelu, což usnadňuje sdílení odkazů.
Kromě toho mohou uživatelé nyní kopírovat celé adresáře na disku i v účtech poštovního serveru, zatímco pro ty, kteří chtějí rychle zrušit vlastní řazení, byla do panelu složek přidána možnost „Obnovit pořadí složek“.
Obrovský je také seznam oprav, od nefunkční integrace kalendáře Fastmail kvůli chybějícím nastavením OAuth až po zvuky oznámení ignorující režim „nerušit“ v systému. Uživatelé Linuxu si všimnou dalších vylepšení, jako je například tlačítko pro skrytí titulků, které nyní funguje správně, když je myš v rohu obrazovky, spolu s plynulejším přepínáním tmavého režimu zpráv a navigací pomocí klávesnice.