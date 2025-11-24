Thunderbird Pro spouští testovací provoz za 9 dolarů měsíčně

O placené službě Thunderbird Pro jsme tu již psali. Jde o e-mailovou službu Thundermail, službu sdílení souborů Send a kalendář Appointment. Thunderbird Pro podle posledních zpráv zahajuje zkušební provoz nejprve pro uzavřenou skupinu testerů.
Postupně se do zkušebního provozu bude moci zapojit každý za 9 dolarů měsíčně, pokud je placeno za rok. Zájemci se mohou zapsat na čekací listinu. Nově byla posílena infrastruktura a servery byly migrovány z USA do Německa a EU. V aplikaci kalendáře se pracuje na lepší integraci Zoom a CalDAV.
(zdroj: slashdot)