Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Thunderbird Pro spouští testovací provoz za 9 dolarů měsíčně

Thunderbird Pro spouští testovací provoz za 9 dolarů měsíčně

Jan Fikar
Dnes
7 nových názorů

Sdílet

Thunderbird Autor: Mozilla

O placené službě Thunderbird Pro jsme tu již psali. Jde o e-mailovou službu Thundermail, službu sdílení souborů Send a kalendář Appointment. Thunderbird Pro podle posledních zpráv zahajuje zkušební provoz nejprve pro uzavřenou skupinu testerů.

Postupně se do zkušebního provozu bude moci zapojit každý za 9 dolarů měsíčně, pokud je placeno za rok. Zájemci se mohou zapsat na čekací listinu. Nově byla posílena infrastruktura a servery byly migrovány z USA do Německa a EU. V aplikaci kalendáře se pracuje na lepší integraci Zoom a CalDAV.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (7 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média