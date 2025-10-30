Tor Browser 15.0 je poslední vydání pro 32bitové procesory x86

Vývojáři uvolnili Tor Browser verze 15.0, což je první stabilní verze založená na Firefoxu ESR 140, která zahrnuje změny za celý rok, které byly dodány do Firefoxu.
V rámci tohoto procesu jsme také dokončili náš každoroční audit přechodu na ESR, během kterého jsme zkontrolovali a vyřešili přibližně 200 problémů týkajících se změn ve Firefoxu, které by mohly negativně ovlivnit soukromí a bezpečnost uživatelů prohlížeče Tor, píší vývojáři. Závěrečné zprávy z tohoto auditu jsou nyní k dispozici v repozitáři na GitLabu.
Pro uživatele je hlavní novinkou vertikální uspořádání karet. Namísto horizontálního zobrazení karet v horní části obrazovky si uživatelé nyní mohou zvolit boční panel, kde jsou karty uspořádány vertikálně. Tato verze také obsahuje skupiny karet, které uživatelům umožňují organizovat karty do sbalitelných, barevně odlišených kolekcí pro snadnější správu nepořádku.
V mobilním operačním systému Android zavádí Tor Browser funkci zámku obrazovky. Po aktivaci v nastavení se karty automaticky zamknou, když uživatel přepne z prohlížeče, aniž by jej zavřel. Obnovení relace pak vyžaduje odemknutí pomocí otisku prstu, rozpoznání obličeje nebo přístupového kódu. Jedná se o dodatečnou ochranu pro případy, kdy někdo získá dočasný přístup k odemčenému telefonu s prohlížečem Tor spuštěným na pozadí.
Projekt Tor se přidal k rozhodnutí společnosti Mozilla postupně ukončit podporu 32bitových procesorů x86 v systémech Linux a Android. Pokud používáte prohlížeč Tor na hardwaru x86 nebo operační systém Android 5.0 až 7.0, je verze 15.0 poslední verzí pro vaše zařízení. Podpora těchto platforem skončí s příchodem verze 16.0 kolem půlky roku 2026, ale do té doby bude podpora ještě pokračovat.