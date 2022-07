Tři bezpečnostní chyby v UEFI ohrožují desítky modelů notebooků Lenovo

Společnost Lenovo vydala opravu firmware pro více než 70 modelů svých notebooků. Jejich UEFI totiž obsahuje tři závažné bezpečnostní chyby, které umožňují úspěšnému útočníkovi spustit vlastní kód už v úvodních fázích startu počítače. Tímto postupem je pak možné cíleně ovlivnit start operačního systému nebo vypnout některé bezpečnostní mechanismy.

Chyby nesou označení CVE-2022–1890, CVE-2022–1891 a CVE-2022–1892 všechny jsou způsobeny přetečením vyrovnávací paměti a za jejich objevením stojí Martin Smolár ze společnosti Eset. Problémem je nedostatečná validace proměnné DataSize v NVRAM, kterou chybně zpracovávají ovladače ReadyBootDxe, SystemLoadDefaultDxe a SystemBootManagerDxe. Jejich prostřednictvím pak může dojít ke spuštění útočníkova kódu.

Už letos v dubnu Martin Smolár objevil tři jiné bezpečnostní mezery v UEFI pro počítače Lenovo a také to vyústilo ve vydání záplatované verze. I v tomto případě je samozřejmě uživatelům doporučováno co nejdříve aktualizovat na nejnovější verzi firmware.

