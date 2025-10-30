Root.cz  »  Server  »  TrueNAS 25.10 nabízí podporu NVMe-oF a vylepšení výkonu OpenZFS

TrueNAS 25.10 nabízí podporu NVMe-oF a vylepšení výkonu OpenZFS

Petr Krčmář
Dnes
TrueNAS Autor: TrueNAS

Společnost iX systems vydala TrueNAS 25.10, což je linuxový operační systém určený pro síťová úložiště NAS (Network Attached Storage). Nová verze zavádí podporu NVMe over Fabric „NVMe-oF“ pro přístup k datům na vzdálených polích NVMe. Umožňuje vzdálený blokový přístup k NVMe diskům s nízkou latencí a vysokou propustností podobnou lokálnímu přístupu.

Vedle toho nová verze také nabízí lepší výkon souborového systému ZFS a další vylepšení díky aktualizovanému OpenZFS 2.3.4. Aktualizované algoritmy nyní umožňují efektivnější a rychlejší ukládání dat na jednotlivé disky v rámci úložných poolů. To nejen urychluje operace zápisu, ale také pomáhá zlepšit konzistenci výkonu, zejména při větším zatížení.

Dále přináší vylepšení v oblasti využití prostoru a reportingu, nové funkce TrueNAS Enterprise, aktualizace webového uživatelského rozhraní, vylepšení v oblastivirtualizace a mnoho dalšího.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

