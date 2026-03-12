TrueNAS zrušil veřejný repozitář a proces sestavení přesunul na interní infrastrukturu

TrueNAS zrušil svou veřejnou sestavovací infrastrukturu na GitHubu, což vyvolává v komunitě otázky ohledně otevřenosti a transparentnosti dalšího vydávání. Změna se projevila poté, co byl repozitář společnosti TruNAS, který dříve hostoval nástroje pro sestavování, označen jako zastaralý a dále nerozvíjený. Repozitář byl přesunut na interní servery a už není veřejně dostupný komunitě.
Společnost to odůvodňuje potřebou větší kontroly nad bezpečností celého procesu sestavování.
Toto úložiště již není aktivně spravováno. Systém TrueNAS build, který byl dříve hostován zde, byl přesunut do interní infrastruktury. Tento přechod byl nezbytný z důvodu splnění nových bezpečnostních požadavků, včetně podpory Secure Boot a souvisejících funkcí integrity platformy, které vyžadují přísnější kontrolu nad procesem sestavování a podepisování. Žádné další aktualizace, žádosti o stažení ani problémy nebudou přijímány. Stávající obsah je zde uchován pouze pro historické účely, píše se v oznámení v repozitáři.
Jak se dalo očekávat, změna okamžitě vyvolala diskusi mezi uživateli a správci, kteří využívají TrueNAS pro domácí laboratoře a vlastní hostingová řešení. Mnoho členů komunity vyjádřilo obavy, že přesun do interní infrastruktury by mohl snížit transparentnost způsobu, jakým jsou oficiální obrazy vytvářeny. Odstranění veřejného sestavovacího systému také vyvolalo otázky ohledně schopnosti nezávisle reprodukovat vydání.