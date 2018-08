 »   »  Turris Mox už má vyrobené prototypy ethernetových a USB modulů

Petr Krčmář

Vývojáři modulárního routeru Turris Mox z CZ.NIC oznámili, že jim z výroby dorazily první prototypy některých modulů. Jako první to byly ethernetové moduly C a E. První jmenovaný disponuje čtyřmi síťovými porty, druhý je dvakrát širší a má osm portů. Moduly E je navíc možné řetězit za sebe a ze tří si tak můžete vytvořit 24portový přepínač.

Nejnovějším kouskem je pak modul F se čtyřmi porty USB 3.0. Disponuje také možností připojit přídavné napájení, pokud by uživatel potřeboval přes USB živit nějaké náročnější zařízení. Procesorová deska Moxe má totiž svá omezení a podle vývojářů by její posílení mělo za následek zvýšení ceny, které by zase poškodilo uživatele bez potřeby napájet po USB více přístrojů. Proto bylo zvoleno toto kompromisní řešení.

