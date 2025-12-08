Tuxedo Gemini 17 Gen4 nabízí 17" displej a grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Společnost Tuxedo Computers dnes představila čtvrtou generaci (Gen4) notebooku Tuxedo Gemini 17 s podporou Linuxu a vylepšenými komponentami. Počítač slibuje být vysoce výkonnou náhradou stolního počítače pro práci i hraní her.
Je vybaven procesorem Intel Core i9–14900HX s 24 jádry, 32 vlákny, 36 MB cache a taktovací frekvencí až 5,8 GHz. Výkonný celek doplňuje až 96 GB RAM, až 8TB úložiště PCI Express 4.0 SSD a špičková grafická karta Nvidia GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB GDDR7 VRAM.
Notebook je vybaven také velkým 17,3palcovým matným displejem s rozlišením 2560 × 1440 pixelů, rychlou obnovovací frekvencí 240 Hz, 100% pokrytím barevných prostorů DCI-P3 a sRGB, jasem 300 nitů a kontrastem 1000:1, plnohodnotnou vícebarevnou podsvícenou klávesnici s numerickou částí a velký přesný clickpad s integrovanými tlačítky a podporou více gest.
Z hlediska konektivity je vybaven bezdrátovým připojením Intel Wi-Fi 6E AX211 nebo Intel Wi-Fi 7 BE200 802.11 ac/a/b/g/n/ax tri-band, 1GBit RJ45 LAN portem, Bluetooth 5.3, portem USB-A 3.2 Gen1, portem USB-A 3.2 Gen2, dvěma porty USB-C 3.2 Gen2 a 2v1 3,5mm audio jackem.
Cena začíná na 1805 eurech bez daně za základní konfiguraci s 16 GB paměti a 1TB SSD. Dodávky by měly dorazit už na konci letošního roku.