Root.cz  »  PC a notebooky  »  Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory AMD řady Ryzen AI 300

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory AMD řady Ryzen AI 300

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Tuxedo Computers oznámila uvedení 10. generace (Gen10) notebooku Tuxedo InfinityBook Max 15V celohliníkovém šasi je možné mít buď procesor AMD Ryzen AI 7 350 s 8 jádry a 16 vlákny, nebo AMD Ryzen AI 9 365 s 10 jádry a 20 vlákny, či AMD Ryzen AI 9 HX 370 s 12 jádry a 24 vlákny. 

Společně s nimi je dodávána také grafická karta Nvidia GeForce RTX 5060 nebo GeForce RTX 5070 s 8 GB GDDR7 VRAM. Systémovou paměť je možné doplnit až do 128 GB RAM, jako diskové úložiště pak může sloužit 8TB M.2 2280 PCI Express 4.0 SSD.

Počítač je vybaven je vybaven 15,3palcovým matným LED displejem WQXGA s rozlišením 2560×1600 pixelů, poměrem stran 16:10, obnovovací frekvencí až 300 Hz, jasem 500 nitů, kontrastem 1200:1 a 100% pokrytím barevného prostoru sRGB. O napájení se postará 99Wh baterie, která slibuje až 10 hodin surfování po webu.

Z hlediska konektivity je notebook vybaven bezdrátovým připojením Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, gigabitovým ethernetem, třemi porty USB-A 3.2 Gen1, portem USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortem 1.4a, portem HDMI 2.0, portem HDMI 2.1, portem USB4, 2v1 3,5mm audio jackem a čtečkou SD karet.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

AI není krátkodobý výstřelek

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP