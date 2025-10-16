Root.cz  »  PC a notebooky  »  Tuxedo InfinityBook Pro 15 s procesorem Intel, 99 Wh baterií a až 96 GB paměti

Tuxedo InfinityBook Pro 15 s procesorem Intel, 99 Wh baterií a až 96 GB paměti

Petr Krčmář
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Tuxedo Computers představila variantu svého prémiového ultrabooku InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem Intel. Počítač s lehkým celohliníkovým tělem je vybaven procesorem Intel Core Ultra 7 255H se 16 jádry, 24 MB L3-Cache a taktovací frekvencí až 5,1 GHz. O grafiku se stará Intel Arc 140T s 8 grafickými jádry Intel Xe a taktovací frekvencí až 2,25 GHz. Základní desku je možné doplnit až o 96 GB paměti.

Stroj je vybaven 15,3palcovým matným displejem Omnia s poměrem stran 16:10, jasem 500 nitů a rozlišením 2560×1600 pixelů. Je také vybaven velkou 99 Wh lithium-polymerovou baterií, která slibuje až 10 hodin prohlížení webu bez připojených periferií a jasem displeje nastaveným na 150 nitů.

Notebook je vybaven bezdrátovým připojením Intel Wi-Fi 6 AX211 802.11 ac/a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.3, třemi porty USB-A 3.2 Gen1, portem USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortem 1.4a, portem Thunderbolt 4 s DisplayPortem 2.1, portem HDMI 2.1, portem RJ45 GigaBit LAN, 2v1 3,5mm audio jackem a čtečkou SD karet plné velikosti.

Tuxedo jako obvykle slibuje plnou podporu Linuxu. Jako výchozí operační systém je předinstalován Tuxedo OS, což je upravené Ubuntu s KDE Plasma. Volitelně je možné požádat také o Windows, včetně možnosti instalace do dualbootu s Linuxem.

InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem Intel si už můžete předobjednat v internetovém obchodě za základní cenu 1399 eur za základní konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB 5600 DDR5 RAM a 1TB SSD Samsung 990 EVO Plus. Dodávky začnou v polovině listopadu 2025.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI