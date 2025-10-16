Tuxedo InfinityBook Pro 15 s procesorem Intel, 99 Wh baterií a až 96 GB paměti

Společnost Tuxedo Computers představila variantu svého prémiového ultrabooku InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem Intel. Počítač s lehkým celohliníkovým tělem je vybaven procesorem Intel Core Ultra 7 255H se 16 jádry, 24 MB L3-Cache a taktovací frekvencí až 5,1 GHz. O grafiku se stará Intel Arc 140T s 8 grafickými jádry Intel Xe a taktovací frekvencí až 2,25 GHz. Základní desku je možné doplnit až o 96 GB paměti.
Stroj je vybaven 15,3palcovým matným displejem Omnia s poměrem stran 16:10, jasem 500 nitů a rozlišením 2560×1600 pixelů. Je také vybaven velkou 99 Wh lithium-polymerovou baterií, která slibuje až 10 hodin prohlížení webu bez připojených periferií a jasem displeje nastaveným na 150 nitů.
Notebook je vybaven bezdrátovým připojením Intel Wi-Fi 6 AX211 802.11 ac/a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.3, třemi porty USB-A 3.2 Gen1, portem USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortem 1.4a, portem Thunderbolt 4 s DisplayPortem 2.1, portem HDMI 2.1, portem RJ45 GigaBit LAN, 2v1 3,5mm audio jackem a čtečkou SD karet plné velikosti.
Tuxedo jako obvykle slibuje plnou podporu Linuxu. Jako výchozí operační systém je předinstalován Tuxedo OS, což je upravené Ubuntu s KDE Plasma. Volitelně je možné požádat také o Windows, včetně možnosti instalace do dualbootu s Linuxem.
InfinityBook Pro 15 Gen10 s procesorem Intel si už můžete předobjednat v internetovém obchodě za základní cenu 1399 eur za základní konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB 5600 DDR5 RAM a 1TB SSD Samsung 990 EVO Plus. Dodávky začnou v polovině listopadu 2025.