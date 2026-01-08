Root.cz  »  Bezpečnost  »  Ubuntu 25.04 Plucky Puffin je na konci svého života

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin je na konci svého života

Petr Krčmář
Dnes
Ubuntu 25.04 Plucky Puffin vyšlo 17. dubna 2025 a přineslo například GNOME 48, vylepšený instalátor, rozšířenou podporu hardwaru a spoustu aktualizovaného softwaru. Detaily najdete v našem podrobném článku.

Jde o běžné vydání s devítiměsíční podporou, které je nyní konec. Oficiálně Ubuntu 25.04 dosáhne konce svého života (EOL) ve čtvrtek 15. ledna 2026, tedy přesně za týden. Od tohoto data už nebudou bezpečnostní oznámení Ubuntu již pokrývat Ubuntu 25.04 a nebudou poskytovány žádné další bezpečnostní záplaty ani aktualizované balíčky.

Pokud tuto verzi někde používáte, je nejvyšší čas aktualizovat na Ubuntu 25.10 Questing Quokka, které bude dostávat aktualizace do července 2026. V opačném případě se vystavujete riziku spojenému s nezáplatovanými bezpečnostními chybami. Instrukce k aktualizaci najdete na webu Ubuntu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

