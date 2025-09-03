Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Ubuntu 25.10 už se sudo-rs

Ubuntu 25.10 už se sudo-rs

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ubuntu 25.04 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Ubuntu 25.04

Výchozím sudo nástrojem v říjnovém Ubuntu 25.10 už bude v Rustu napsaná varianta sudo-rs, hlásí Ravi Kant Sharma z Canonicalu. Plán Canonicalu na přechod k Rust Coreutils a další systémové prvky psané v Rustu tak pokračuje. Nové sudo-rs je také přítomno v základním systému Ubuntu Minimal.

Do vydání této verze zbývá ještě několik týdnů, během kterých budou odladěny zbývající drobnosti jako dotažení integračních testů a řešení posledních známých chyb. Cílem tohoto procesu není pouze přechod Ubuntu na sudo-rs, ale přechod s touto verzí, tedy včas, aby sudo-rs už bylo výchozím i v Ubuntu 26.04 LTS.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI