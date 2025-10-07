Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu 26.04 LTS se bude jmenovat Resolute Raccoon

Ubuntu 26.04 LTS se bude jmenovat Resolute Raccoon

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon mýval Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Tvůrci Ubuntu oznámili jméno pro verzi 26.04 LTS, které dostane název „Resolute Raccoon“. Volně bychom to mohli přeložit jako Odhodlaný mýval. Kódové jméno vybral Steve Langasek, bývalý manažer vydání Debianu a Ubuntu, který zemřel na začátku roku 2025.

Resolute znamená být odhodlaný a neochvějný, což se hodí pro připravované vydání s dlouhou podporou, které tu s námi bude velmi dlouho. Mývalové jsou pozoruhodně vynalézaví a odolní tvorové, kterým se daří i na velmi neobvyklých místech.

Všechna vydání Ubuntu dostávají charakteristické kódové jméno, které kombinuje přídavné jméno se zvířetem, které slouží jako maskot dané verze. Tato tradice sahá až k první verzi Ubuntu z roku 2004, což bylo Ubuntu 4.10 s názvem „Warty Warthog“.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI, ač je to jejich strategická priorita

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI