Ubuntu rovnou z UEFI skrze cloud, to je plán AMI a Canonicalu

David Ježek
Dnes
Ubuntu 25.10 Questing Quokka Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Společnost Canonical oznámila spolupráci se společností AMI, známým tvůrcem generických BIOS / UEFI řešení pro výrobce platforem. Výsledkem spolupráce jednoho dne bude řešení, kdy uživatelé budou moci nastartovat a / nebo nainstalovat Ubuntu přímo z Ubuntu Cloudu jako volbu bootu z UEFI svého zařízení.

Žádné technické detaily nebyly zatím poskytnuty, lze předpokládat, že kromě věcí obvyklých se bude řešit zejména bezpečnost takového řešení, všemožné podpisy a certifikáty, které se k UEFI či Secure Bootu váží. Vše v rámci UEFI platformy AMI Aptio V UEFI Firmware.

Odpadnout by každopádně měla nutnost stahování instalačních obrazů na USB flashky a podobné činnosti.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

