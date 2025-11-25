Ubuntu rovnou z UEFI skrze cloud, to je plán AMI a Canonicalu

Společnost Canonical oznámila spolupráci se společností AMI, známým tvůrcem generických BIOS / UEFI řešení pro výrobce platforem. Výsledkem spolupráce jednoho dne bude řešení, kdy uživatelé budou moci nastartovat a / nebo nainstalovat Ubuntu přímo z Ubuntu Cloudu jako volbu bootu z UEFI svého zařízení.
Žádné technické detaily nebyly zatím poskytnuty, lze předpokládat, že kromě věcí obvyklých se bude řešit zejména bezpečnost takového řešení, všemožné podpisy a certifikáty, které se k UEFI či Secure Bootu váží. Vše v rámci UEFI platformy AMI Aptio V UEFI Firmware.
Odpadnout by každopádně měla nutnost stahování instalačních obrazů na USB flashky a podobné činnosti.