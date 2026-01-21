Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Ukládání rozepsaných zpráv do konceptů je hlavní novinkou nových verzí Datovky od CZ.NIC

Ukládání rozepsaných zpráv do konceptů je hlavní novinkou nových verzí Datovky od CZ.NIC

Vilém Sládek
Dnes
Datovka CZ.NIC Autor: CZ.NIC

Vývojáři z Laboratoří CZ.NIC, kteří se podílí na vývoji a provozu aplikací Datovka, oznámili vydání nových verzí - desktopové Datovka 4.28.0 a mobilní Datovky 2.6.0.

Hlavní novinkou obou aktuálních vydání je ukládání rozepsaných datových zpráv do konceptů. Vylepšením desktopové a mobilní Datovky je také ukládání časových údajů do databází společně s časovou zónou. Součástí desktopové verze je i volitelné upozornění na provedení zálohy do zvoleného umístění.

Součástí obou releasů je také celá řada změn a oprav, většina z nich se týká fungování aplikaci a uživatel si jich nemusí všimnout. Více informací najdou zájemci na webu projektu Datovka.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Autor zprávičky

Vilém Sládek

