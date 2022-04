Unreal Engine 5 je realitou

Autor: Epic Games

Společnost Epic Games představila finální verzi nové generace svého herního enginu. Unreal Engine 5 posouvá hranice zejména vizuální kvality zase o kus dál, přičemž je dobře podporovaný i pro herní konzole či Linux (záplavy AAA titulů na Linuxu ale kvůli tomu nečekejme). Novinky shrnuje v stručnosti oznámení o nové verzi, detailně jsou pak k dispozici v dokumentaci enginu.

Připomeňme, že Unreal Engine je jedním z nejvyužívanějších enginů mnohými herními studii. Jeho historie sahá do 90. let, kdy jeho tehdejší tvůrce Tim Sweeney na něm pracoval již od roku 1995. V roce 1998 pravil v rozhovoru, že cíle Unreal technologie [tedy enginu] je vytvořit základnu kódu, kterou půjde rozšiřovat a vylepšovat v rpůběhu mnoha generací her, což vyžaduje udržovat technologii všeobecně použitelnou, psát čistý kód a vytvářet tak engine s velkými možnostmi rozšiřování. O téměř čtvrt století lze konstatovat, že toto se povedlo a daří i nadále.