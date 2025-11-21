Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Uživatelé Androidu a iPhone mohou sdílet soubory přes Quick Share a AirDrop

Uživatelé Androidu a iPhone mohou sdílet soubory přes Quick Share a AirDrop

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Android iOS Autor: Google

Možná už jste nejednou řešili situaci, kdy váš kamarád s iPhonem vyfotil společnou fotografii, ale nemohl vám ji nijak jednoduše přenést do Androidu. Obě platformy mají funkce pro místní přenos souboru, které ale doposud nebyly kompatibilní: Android má Quick Share a iPhone svůj AirDrop. Google nyní oznámil, že tyto dva světy propojuje a uživatelé mohou přenášet soubory mezi přístroji obou platforem.

Zatím je tato možnost k dispozici pouze pro nejnovější telefony z řady Pixel, ale vývojáři jej chtějí v budoucnu rozšířit také na další přístroje. Usnadňuje přenos souborů mezi zařízeními iPhone a Android a od dnešního dne se začíná zavádět do rodiny Pixel 10, uvádí zástupci společnosti Google. Funguje to jednoduše: při odesílání přes Quick Share nebo AirDrop vidíte v seznamu okolních zařízení přístroje bez ohledu na platformu.

Funkce umožňuje rychle sdílet vaše fotografie, videa a soubory s lidmi, se kterými chcete komunikovat, aniž byste se museli starat o to, jaký typ telefonu používají. Data tečou vždy přímo mezi přístroji a není potřeba je nahrávat na žádné servery nebo využít nějaké další služby. Google zdůrazňuje, že je vše navrženo s důrazem na bezpečnost a vše bylo prověřeno nezávislými experty ze společnosti NetSPI.

Zajímavé je, že Google na tomto řešení nespolupracoval se společností Apple. Přesto tvrdí, že by bylo užitečné takovou spolupráci navázat. Tvůrci Androidu by zejména uvítali možnost režimu určeného pouze pro přenos kontaktů.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa