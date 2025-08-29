Root.cz  »  Linux  »  V jádru bude automaticky zapnutá optimalizovaná podpora pro BLAKE2s

V jádru bude automaticky zapnutá optimalizovaná podpora pro BLAKE2s

Jan Fikar
Dnes
Kyber tučňák Tux Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Eric Biggers ve středu poslal do jádra změnu, která ve výchozím stavu zapne optimalizovanou podporu pro hashovací algoritmus BLAKE2s. Ten je používán v random.c, tedy jej používají všichni. A jak Eric říká, často se stává, že lidé zapomínají optimalizovanou podporu nějakého algoritmu při konfiguraci jádra zapnout a pak jim to jede pomaleji.

Optimalizovaný BLAKE2s je pro x86_64 s podporou SSSE3 a AVX-512 a pro arm (bohužel jen 32bit, i když existuje i pro arm64) s podporou NEON. BLAKE2s se navíc používá ve WireGuardu.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

