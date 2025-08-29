V jádru bude automaticky zapnutá optimalizovaná podpora pro BLAKE2s

Eric Biggers ve středu poslal do jádra změnu, která ve výchozím stavu zapne optimalizovanou podporu pro hashovací algoritmus BLAKE2s. Ten je používán v random.c, tedy jej používají všichni. A jak Eric říká, často se stává, že lidé zapomínají optimalizovanou podporu nějakého algoritmu při konfiguraci jádra zapnout a pak jim to jede pomaleji.
Optimalizovaný BLAKE2s je pro x86_64 s podporou SSSE3 a AVX-512 a pro arm (bohužel jen 32bit, i když existuje i pro arm64) s podporou NEON. BLAKE2s se navíc používá ve WireGuardu.
(zdroj: phoronix)