Root.cz  »  Linux  »  V linuxovém jádře 6.19 přibude nové čitelnější písmo Terminus 10×18

Petr Krčmář
Dnes
Terminus Font Autor: Terminus Font

Připravované linuxové jádro verze 6.19 přinese kromě technických vylepšení také jednu novinku, kterou uživatelé uvidí na první pohled: nové konzolové bitmapové písmo Terminus 10×18. Mělo by zlepšit čitelnost v prostředích, kde je stále důležitá přehlednost.

Písmo Terminus 10×18 je navrženo pro displeje notebooků běžné velikosti 13–16 palců s rozlišením 1280×800 a 1440×900. Stávající vestavěná písma, zejména dlouhodobě používané 8×16, které jádro používá již desítky let, mají na těchto panelech tendenci vypadat příliš nahuštěně.

Linuxové jádro obsahuje malou sadu starších bitmapových písem přímo zabudovaných do zdrojového stromu, včetně velikostí 8×8, 8×16, 6×11, SUN12, SUN15, VGA a novější sady Terminus, která byla postupně zaváděna v posledních verzích.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

