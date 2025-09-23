V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ přezdívaný Vlk

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations byl dnes spuštěn první český kvantový počítač VLQ. Jedná se o jeden z vůbec prvních kvantových počítačů v Evropě, na jeho pořízení a provozování se podílí celoevropské konsorcium LUMI-Q tvořené třinácti partnery z osmi zemí.
Tento významný milník představuje další krok Evropy k vybudování špičkové kvantové výpočetní infrastruktury a podporuje výzkum i inovace napříč celým kontinentem, píší zástupci centra v oznámení.
Počítač přezdívaný familiérně Vlk se jmenuje VLQ po místě svého působiště na VŠB-TU, konsorciu LUMI-Q a kvantovém počítání (Quantum).
Kvantový počítač VLQ bude sloužit široké škále evropských uživatelů – od akademických institucí, přes průmyslové podniky až po veřejný sektor. Primárně bude podporovat výzkum a inovace, jeho kapacity budou přístupné všem uživatelům napříč Evropou prostřednictvím EuroHPC JU, uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations.
Počítač disponuje 24 fyzickými qubity s unikátní hvězdicovou topologií, která nabízí spojení mezi qubity, které výrazně zvyšuje efektivitu kvantových výpočtů a tím odlišuje VLQ od konkurenčních strojů.
Topologie nabízí výpočetní výhodu tím, že minimalizuje počet takzvaných swapových operací, píše se v oznámení. Aby mohl kvantový počítač fungovat, musí se jeho teplota udržovat okolo 0,01 Kelvinu nad absolutní nulou, což je asi –273,14 °C. Přesto se jeho příkon pohybuje v řádech kilowattů, přičemž většinu spotřebuje podpůrná infrastruktura.
Systém dodala společnost IQM Quantum Computers a jeho celková pořizovací cena činila přibližně 125 milionů korun. Polovinu nákladů financoval EuroHPC JU a druhou polovinu konsorcium LUMI-Q. Konsorcium tvoří třináct partnerů z osmi evropských zemí, v čele s Českou republikou a dále Belgií, Dánskem, Finskem, Nizozemskem, Norskem, Polskem a Švédskem.
VLQ umožní výzkumníkům zkoumat nové algoritmy a aplikace kupříkladu v oblasti kvantového strojového učení, při vývoji léků a vakcín, navrhování nových materiálů, optimalizaci dopravy, ve finančním sektoru, v oblasti bezpečnosti a obrany, pro predikci výkonu obnovitelných energetických zdrojů a také v oblasti bezpečnosti a obrany. Stejně jako ostatní kvantové počítače EuroHPC JU bude integrován do evropské infrastruktury pro vysoce výkonné počítání (HPC).