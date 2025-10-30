Root.cz  »  Bezpečnost  »  Věra Mikušová z CZ.NIC vede řídicí výbor mezinárodní organizace TF-CSIRT

Věra Mikušová z CZ.NIC vede řídicí výbor mezinárodní organizace TF-CSIRT

Petr Krčmář
Dnes
Věra Mikušová CZ.NIC Autor: CZ.NIC

Bezpečnostní analytička a specialistka na bezpečnostně legislativní spolupráci sdružení CZ.NIC Věra Mikušová byla po dvou letech svého působení v řídicím výboru mezinárodní organizace TF-CSIRT zvolena jeho předsedkyní.

TF-CSIRT je organizace, která je postavená na důvěře a spolupráci jednotlivých členů a také na nadšení pro tento obor. Členové TF-CSIRT jsou nejen erudovanými odborníky, ale také hodnotově, eticky a morálně založenými lidmi. Zvolení do funkce předsedkyně takové organizace vnímám jako projev důvěry nejen vůči sdružení CZ.NIC a dlouholeté činnosti kolegů a kolegyň z CSIRT.CZ, ale i ke mně osobně. Je to pro mě skutečně jedna z největších poct v dosavadní kariéře. Děkuji všem, kteří pro mé zvolení hlasovali, uvedla Věra Mikušová.

Zvolení Věry Mikušové není v rámci této mezinárodní komunity prvním úspěchem sdružení CZ.NIC a bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, který správce české národní domény provozuje. Členkou řídicího výboru byla v minulosti také Zuzana Duračinská a v současné době je jí také bývalá bezpečnostní analytička CZ.NIC Petra Raszková.

Organizace TF-CSIRT sdružuje nejen bezpečnostní týmy, které řeší kybernetické bezpečnostní incidenty (CERT, CSIRT), ale i další subjekty působící v oblasti kybernetické bezpečnosti (SOC, ISAC nebo PSIRT). TF-CSIRT usiluje o budování důvěry, spolupráce a pokrok v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se primárně na Evropu, ale svou činností posiluje i globální síť podobně zaměřených týmů.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

