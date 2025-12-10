Virtuální Bastlírna vol. 57: investiční paměti a disky?

Chcete vědět, co se odehrálo ve světě techniky za poslední měsíc? Nebo si popovídat o tom, co zrovna bastlíte? Pak dorazte na prosincovou Virtuální Bastlírnu s mikrofonem a kamerou, nalijte si něco k pití a ponořte se s strahovskými bastlíři do diskuze u virtuálního piva o technice i všem možném okolo.
O čem budou tentokrát strahováci referovat? Téměř každý už si všiml významného zdražení RAM a SSD, jsou zde ale i příjemnější zprávy. Průša uvádí novou velkou 3D tiskárnu s výměnnými nástroji. Totéž zároveň dělá Bambu a několik dalších značek. ST chystá nové automotive procesory STM32A.
Slyšeli jste někdy o RF konektorech s integorvaným přepínačem? Jak vypadá anténa z auta zevnitř? Nebo snad kde se v česku vyvíjí mikroskopy snímající atomové síly? Nejen to uslyšíte v hardwarovém okénku.
Samozřejmě bez softwaru se dnes ani nerozbliká LEDka, strahovští bastlíři tedy ukáží modernizovaný fork build prostředí pro procesory WCH32W00x nebo jak se hackuje nebootující starý Kindle.
A také nikdy nesmí chybět okénko s obskurními tématy, tentokrát třeba o síťových discích na MS-DOSu nebo jak se může kamera namontovaná v toaletě pro lékařské účely stát bezpečnostní dírou.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 11. prosince od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.