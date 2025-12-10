Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 57: investiční paměti a disky?

Virtuální Bastlírna vol. 57: investiční paměti a disky?

bkralik
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Chcete vědět, co se odehrálo ve světě techniky za poslední měsíc? Nebo si popovídat o tom, co zrovna bastlíte? Pak dorazte na prosincovou Virtuální Bastlírnu s mikrofonem a kamerou, nalijte si něco k pití a ponořte se s strahovskými bastlíři do diskuze u virtuálního piva o technice i všem možném okolo.

O čem budou tentokrát strahováci referovat? Téměř každý už si všiml významného zdražení RAM a SSD, jsou zde ale i příjemnější zprávy. Průša uvádí novou velkou 3D tiskárnu s výměnnými nástroji. Totéž zároveň dělá Bambu a několik dalších značek. ST chystá nové automotive procesory STM32A.

Slyšeli jste někdy o RF konektorech s integorvaným přepínačem? Jak vypadá anténa z auta zevnitř? Nebo snad kde se v česku vyvíjí mikroskopy snímající atomové síly? Nejen to uslyšíte v hardwarovém okénku.

Samozřejmě bez softwaru se dnes ani nerozbliká LEDka, strahovští bastlíři tedy ukáží modernizovaný fork build prostředí pro procesory WCH32W00x nebo jak se hackuje nebootující starý Kindle.

A také nikdy nesmí chybět okénko s obskurními tématy, tentokrát třeba o síťových discích na MS-DOSu nebo jak se může kamera namontovaná v toaletě pro lékařské účely stát bezpečnostní dírou.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve čtvrtek 11. prosince od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

bkralik

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Evropa už utíká od amerických cloudů

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější