Root.cz  »  Bastlírna  »  VisionFive 2 Lite s RISC-V na Kickstarteru

VisionFive 2 Lite s RISC-V na Kickstarteru

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

StarFive Vision 2 Lite Autor: StarFive

StarFive spustilo na Kickstarteru kampaň s VisionFive 2 Lite. Jde o menšího bratříčka VisionFive 2 z roku 2022, o kterém jsme tu psali. Procesor je StarFive JH7110S, což je v podstatě JH7110 (4 jádra SiFive U74 – RV64GC) s frekvencí sníženou z 1,5 GHz na 1,25 GHz.

Velikostí je Lite srovnatelné s Raspberry Pi, tedy 85 × 56 mm. Velikost LPDDR4 paměti je 2, 4, nebo 8 GB. Dále je zde zkrácený M.2 2242 slot, síťová karta 1Gb/s, možnost WiFi 6 a Bluetooth 5.4. Je zde možnost eMMC, ta ale zatím není nabízena. Kampaň potrvá do 5. září a desky se budou dodávat v říjnu.

(Zdroj: cnx-software)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Hackeři zneužívali GitHub, aby do firem propašovali malware

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Od Lega po Saab: Prověřte své znalosti skandinávských firem

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i tradice

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Přehled daňových povinností do konce léta

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI