VisionFive 2 Lite s RISC-V na Kickstarteru

StarFive spustilo na Kickstarteru kampaň s VisionFive 2 Lite. Jde o menšího bratříčka VisionFive 2 z roku 2022, o kterém jsme tu psali. Procesor je StarFive JH7110S, což je v podstatě JH7110 (4 jádra SiFive U74 – RV64GC) s frekvencí sníženou z 1,5 GHz na 1,25 GHz.
Velikostí je Lite srovnatelné s Raspberry Pi, tedy 85 × 56 mm. Velikost LPDDR4 paměti je 2, 4, nebo 8 GB. Dále je zde zkrácený M.2 2242 slot, síťová karta 1Gb/s, možnost WiFi 6 a Bluetooth 5.4. Je zde možnost eMMC, ta ale zatím není nabízena. Kampaň potrvá do 5. září a desky se budou dodávat v říjnu.
(Zdroj: cnx-software)