Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Víte, jak vypadá e-mailová adresa? Zkuste si malý test

Víte, jak vypadá e-mailová adresa? Zkuste si malý test

Petr Krčmář
Dnes
19 nových názorů

Sdílet

kyberbezpečnost phishing e-mail Autor: Depositphotos

Všichni přece víme, jak má vypadat e-mailová adresa! Co všechno ale může vlastně obsahovat a co je zakázáno? Vyzkoušejte si malý test na e-mail.wft. Zjistíte v něm, jak je to s mezerami, vícenásobnými tečkami, vynechanými částmi adresy a velmi dlouhými adresami.

Test má 21 otázek a v odpovědi vám rovnou odkáže správný standard, podle kterého je nějaká varianta přípustná či nikoliv. Pokud si nebudete jisti, můžete se podívat na knihovnu email-addresses, která provádí správně validaci zadané e-mailové adresy.

(Upozornil Ondřej Spáčil.)

Kolik bodů jste v testu získali?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse (19 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI