Vojtux je klon distribuce Fedora určený pro zrakově postižené

Braillský řádek pro nevidomé zrakově postižené Autor: Freedom Scientific

Vojtěch Polášek je nevidomý a pracuje jako vývojář ve společnosti Red Hat. Oznámil vlastní klon distribuce Fedora, který se zaměřuje na přístupnost zrakově postiženým. Trávím spoustu času jeho vylepšováním, doháněním aktualizací Fedory a podobně. Uvědomil jsem si, že bych mohl strávit ještě několik měsíců tím samým, ale jednoho dne prostě musí přijít ten správný čas, uvedl ve veřejném oznámení své distribuci nazvané jednoduše Vojtux.

Cílem je, aby podobně upravená distribuce nebyla vůbec třeba, protože Fedora by měla být nakonec plně přístupná ihned po instalaci. Zatím jsme se tam ještě nedostali, proto Vojtux vyplňuje tuto mezeru. Všechny změny jsou k dispozici v podobě balíčků RPM a vše je posíláno pro zařazení do upstreamu.

Zatím jde o technickou ukázku, která je po instalaci připravena se vším potřebným pro zrakově postiženého uživatele. Už od přihlašovací obrazovky je například aktivní čtecí a navigační nástroj Orca, čtečka naskenovaných dokumentů LIOS, převod obrázků na text OCRdesktop a jeho backend Tesseract.

