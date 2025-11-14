Root.cz  »  Windows  »  Všechny Windows 10 dostaly ještě poslední aktualizaci, která řeší ESU

Všechny Windows 10 dostaly ještě poslední aktualizaci, která řeší ESU

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

Sdílet

windows 10 Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Podpora Windows 10 skončila již 14. října, přesto všechny Windows 10 dostaly ještě jednu aktualizaci KB5071959 z 11­. listopadu. Ta právě řeší problémy s ESU (Extended Security Updates) pro Windows 10. Někteří uživatelé se totiž nemohou do ESU přihlásit, proces přihlašování totiž zhavaruje.

Pokud budete do ESU připojeni, měla by se vám také nainstalovat první aktualizace z ESU KB5068781 také z 11. listopadu. Ta mimo jiné opravuje i chybné hlášení, že vaše Windows 10 již nemají podporu, i když jste v programu ESU.

(zdroj: bleepingcomputer, arstechnica)

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Centrální banka koupila bitcoin a další digitální aktiva za milion dolarů

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Záhadný sabotér "z Prahy" trollí ransomwarový gang

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025