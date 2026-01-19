Root.cz  »  Bezpečnost  »  Vydána duhová tabulka pro prolomení Net-NTLMv1 v krátkém čase

Vydána duhová tabulka pro prolomení Net-NTLMv1 v krátkém čase

Jan Fikar
Dnes
Hacker útočí kyberzločin Autor: Depositphotos

Americká bezpečnostní firma Mandiant minulý čtvrtek vydala duhové tabulky (rainbow tables) pro rychlé prolomení autentizačního protokolu Windows Net-NTLMv1. Tento protokol je od roku 1999 považován za slabý a překonaný. Přesto jej Windows stále podporují.

Tabulek je 50 po 2,1 GB, jejich použití je detailně popsáno. Při použití CPU je možné použít RainbowCrack nebo RainbowCrack-NG. Při použití GPU je možné využít RainbowCrackalack. Na běžném počítači by měl útok trvat do 12 hodin. Mandiant chce vydáním tabulek urychlit zákaz Net-NTLMv1 a také ukazuje, jak to provést lokálně i přes group policy.

(zdroj: arstechnica)

