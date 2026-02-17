Root.cz  »  Desktop  »  Vydána KDE Plasma 6.6.0 s řadou vylepšení

Vydána KDE Plasma 6.6.0 s řadou vylepšení

David Ježek
Dnes
KDE Linux (září 2025) Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Linux (září 2025)

Projekt desktopového prostředí KDE vydal novou verzi Plasma 6.6.0. Novinek je slušné množství, detailně je případně shrnuje přehled na domovském webu projektu.

Vylepšená klávesnice na obrazovce, rozpoznávání oblastí s textem a OCR v rámci Spectacle, nový dialog nastavení pro uživatele v nainstalovaném systému, možnost nastavit aktuální schéma desktopu jako uživatelské globální schéma, nastavení barevné intenzity prvků desktopu, rychlé připojení k Wi-Fi naskenováním QR kódu, rychlé nastavení hlasitosti dané aplikace pomocí kolečka s najetím na náhled jejího okna v hlavní liště, mnohá další vylepšení v oblasti přístupností.

Vylepšen je, jak již zaznělo, nástroj Spectacle, a to jak v oblasti snímků obrazovky, tak videí. Přibyla také možnost mít virtuální obrazovky jen na primární reálné, volitelně lze využívat automatické nastavení jasu za využití senzoru, nebo třeba také používat herní ovladače jako běžná vstupní zařízení. Na podporovaných systémech lze rovnou v Discoveru instalovat písma, vylepšen je dialog pro přístup k USB zařízením a celkově jsou zde plynulejší animace prostředí pro obrazovky s vysokou obnovovací frekvencí.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

