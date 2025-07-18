Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Výpadek DNS Cloudflare 1.1.1.1 byl zapříčiněn chybou v konfiguraci

Výpadek DNS Cloudflare 1.1.1.1 byl zapříčiněn chybou v konfiguraci

Jan Fikar
18. 7. 2025
Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Cloudflare měl v noci z pondělí na úterý globální výpadek, který postihl oblíbený veřejný DNS resolver 1.1.1.1, 1.0.0.1, 2606:4700:4700::1111, 2606:4700:4700::1001 včetně DNS over TLS (DoT). Přitom DNS over HTTPS (DoH) fungovalo bez problémů. Výpadek začal v pondělí ve 23:48 našeho času a vyřešen byl v úterý v 0:54. U nás tedy patrně nezpůsobil velké problémy.

Na sociálních médiích se rozšířily spekulace, že výpadek byl způsoben útokem, případně únosem BGP. Ve skutečnosti šlo o chybu konfigurace ze strany Cloudflare z 6. června, která se projevila až 14. července. Více detailů naleznete na blogu Cloudflare.

(zdroj: bleepingcomputer)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

