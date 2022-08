Výročí 25 let GNOME

Projekt desktopového prostředí GNOME slaví 25 let své existence. 15. srpna 1997 zveřejnili Miguel de Icaza a Federico Mena Quintero email o novém desktopovém prostředí.

Cílem bylo vyvinout kompletní free sadu aplikací a desktopových nástrojů podobných CDE a KDE, ale plně založených na free software. Zvolen byl The GIMP ToolKit (GTK+) a první verze GNOME 1.0 jsme se dočkali 3. března 1999. Svou na dlouho charakteristickou podobu se dvěma panely dostalo GNOME s verzí 2.0 v roce 2002, o 9 let později přišel mnohými nenáviděný přechod na nové pojetí s GNOME 3.0 (a fork původní dvojky do projektu MATE), které dále rozvinulo GNOME 40 v roce 2021. GNOME (a také framefork GTK) je dnes jedním z velkých open-source projektů, zejména díky práci spousty vývojářů z Red Hatu.