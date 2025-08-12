Vyšel Debian GNU/Hurd 2025

Po delší době je na světě nová verze Debianu nikoli s jádrem Linux, ale na bázi projektu GNU Hurd s mikrojádrem GNU Mach. Debian GNU/Hurd je fakticky snapshotem Debianu 13 v momentě jeho vydání. Více v Petrově článku o této verzi.
U této varianty je samozřejmě potřeba si odmyslet významnou část novinek, které se váží k linuxovému jádru. Hurd verze je k dispozici pro i386 a amd64, k dispozici vedle těchto instalačních obrazů je i předinstalovaná verze. V tuto chvíli nabízí Debian GNU/Hurd 2025 zhruba tři čtvrtiny balíčků standardní linuxové verze a počet se bude dále zvyšovat.
Samuel Thibault v oznámení uvádí, že podpora 64 bitů je nyní kompletní, shodně s 32bitovou. Zcela přitom staví na userlandu z NetBSD. Používá se xattr, na GNU/Hurd je nyní portován i Tust, najdeme zde také podporu USB disků a CD-ROM (skrze Rump), balíčky mají podporu SMP, terminál používá xkb pro layout klávesnice a podporuje multiboot framebuffer. Přibyla řada dalších věcí jako ACPI, RTC, APIC, HPET, vylepšena je dokumentace a opraveny různé chyby (kolem IRQ, NTFSv3, libports apod.).