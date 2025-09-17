Root.cz  »  Operační systémy  »  Vyšel /e/OS 3.1.1 s řadou novinek, mimo jiné pro Fairphopne 6 a CMF Phone 1

Vyšel /e/OS 3.1.1 s řadou novinek, mimo jiné pro Fairphopne 6 a CMF Phone 1

David Ježek
Dnes
/e/OS - eos Autor: /e/OS
/e/OS - eos

Před pár dny se dočkal dílčí aktualizace projekt svobodného mobilního systému /e/OS. Verze 3.1.1 přináší několik novinek, speciálně majitelé Fairphone 6 ocení podporu pro mobilní data a VoLTE ve výchozím nastavení zapnutou, dále nová verze přináší podporu 50Mpix fotografií a instalace přes /e/OS Installer.

Uživatelsky přívětivější díky lepšímu pozicování na displeji jsou Live Caption, důležité aktualizace obsahuje i systém rodičovské kontroly. Vylepšena je kompatibilita s aplikacemi třetích stran pro řadu zařízení, včetně Fairphone 3, 4, 5 a 6. Pro CMF Phone 1 zase nová verze přináší klíčové opravy – USB-C audio funguje, přepínání mezi přední a zadní kamerkou je opět plynulé, fungují i hovory přes Wi-Fi a sim.de. Systém dostal aktualizaci prohlížeče i microG, rychlejší falešnou lokalizaci pro lepší ochranu soukromí, nové verze App Lounge a Calendar a mnoho a mnoho dalšího.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

