Root.cz  »  Bezpečnost  »  Vyšel Tails 7.0 postavený na Debianu 13 Trixie

Vyšel Tails 7.0 postavený na Debianu 13 Trixie

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tails Autor: Tails

Vývojáři představili novou verzi distribuce Tails 7.0, první verzi Tails založenou na Debianu 13 Trixie, linuxovém jádru s dlouhou podporou 6.12 LTS a prostředí GNOME 48. Zároveň byla aktualizovaná celá řada nástrojů jako Tor 0.4.8.17, Tor Browser 14.5.7, Mozilla Thunderbird 128.14 ESR, OnionShare 2.6.3, Kleopatra 24.12, KeePassXC 2.7.10, GIMP 3.0.4, Inkscape 1.4, Audacity 3.7.3 a Electrum 4.5.8.

Nová verze Tails se na většině počítačů spouští o 10 až 15 sekund rychleji než předchozí verze, díky změně kompresního algoritmu obrazů z xz na zstd. V důsledku toho je ale obraz systému o 10 % větší, než by byl s předchozím způsobem komprese. Systém také nově vyžaduje alespoň 3 GB paměti, namísto původních 2 GB.

Tails je živá linuxová distribuce zaměřená na soukromí a anonymitu, kterou lze spustit z flash disku nebo DVD bez instalace na pevný disk. Veškerý síťový provoz je automaticky směrován přes síť Tor, dočasné soubory a historie se trvale nikam neukládají. Cílem Tails je umožnit bezpečné a anonymní používání internetu i na veřejných či nedůvěryhodných počítačích.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Cesta k superrychlému ethernetu

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI