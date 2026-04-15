Root.cz  »  Knihovny

Vyšel Ujorm 3 RC4: lehký a výkonný ORM framework pro Javu

pop
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Čtvrtý release kandidát (RC4) nové knihovny Ujorm3 přináší typově bezpečné dotazování novou třídou SelectQuery s podporou hierarchického modelování podmínek SQL dotazu. Knihovna mapuje databázové řádky na objekty typu Record i klasické JavaBeans bez jakýchkoliv externích závislostí.

Vysoký výkon zajišťuje generování bajtkódu za běhu přímo v paměti (RAM), čímž se eliminuje tradiční režie spojená s reflexí. Vydání finální verze frameworku je plánováno na květen 2026. Konstruktivní připomínky od vývojářské komunity jsou velmi vítány.

Zdrojové kódy a podrobnější informace najdete v repozitáři projektu na GitHubu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Témata:



Dále u nás najdete

