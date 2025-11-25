Vyšla multiplayer alpha OpenE2140, open-source remake RTS Earth 2140

Vyšla prvá, oficiálna verzia hry OpenE2140, open-source remake staršej, poľskej RTS hry Earth 2140. Jedná sa o multiplayer alpha verziu a je teda ešte stále vo vývoji. Obsahuje väčšinu herných funkcií, modernizované UI inšpirované novšími hrami RTS a mnoho vylepšení oproti pôvodnej hre.
OpenE2140 natívne podporuje Windows, Linux a macOS (Intel), je však potrebné dodať dátové súbory z pôvodnej hry (podobne ako u OpenRA, OpenTTD a iných remakeov). Ako engine je použitý open-source RTS engine OpenRA. Další vývoj bude zameraný na základnú AI pre Skirmish hry, následne dokončenie chýbajúcich herných mechaník a v neposlednom rade aj port všetkých single-player misií z pôvodnej hry. Celkový, high-level plán vývoja je tiež dostupný na webe, podrobnejší pohľad na konkrétne úlohy sa zase nachádza na GitHube.