Root.cz  »  Hry  »  Vyšla multiplayer alpha OpenE2140, open-source remake RTS Earth 2140

Vyšla multiplayer alpha OpenE2140, open-source remake RTS Earth 2140

michael.dgg.2
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

OpenE2140 Autor: OpenE2140

Vyšla prvá, oficiálna verzia hry OpenE2140, open-source remake staršej, poľskej RTS hry Earth 2140. Jedná sa o multiplayer alpha verziu a je teda ešte stále vo vývoji. Obsahuje väčšinu herných funkcií, modernizované UI inšpirované novšími hrami RTS a mnoho vylepšení oproti pôvodnej hre.

OpenE2140 natívne podporuje Windows, Linux a macOS (Intel), je však potrebné dodať dátové súbory z pôvodnej hry (podobne ako u OpenRA, OpenTTD a iných remakeov). Ako engine je použitý open-source RTS engine OpenRA. Další vývoj bude zameraný na základnú AI pre Skirmish hry, následne dokončenie chýbajúcich herných mechaník a v neposlednom rade aj port všetkých single-player misií z pôvodnej hry. Celkový, high-level plán vývoja je tiež dostupný na webe, podrobnejší pohľad na konkrétne úlohy sa zase nachádza na GitHube.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

michael.dgg.2

Dále u nás najdete

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze