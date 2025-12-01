Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Vyšlo Ubuntu Touch 24.04 1.1 a 20.04 OTA-11

Vyšlo Ubuntu Touch 24.04 1.1 a 20.04 OTA-11

Adam Havelka
Dnes
Ubuntu Touch Autor: Ubports

Ubuntu Touch od UBports bylo vydáno ve verzi 24.04-1.1 a 20.04 OTA-11. Tyto verze se zaměřují primárně na opravy chyb, stabilitu a zabezpečení. VoLTE je nově zpřístupněno pro další zařízení a to Fairphone 4 a Volla Phone 22. Verze 24.04-1.1 přináší zlepšenou stabilitu, včetně opravy chyby, která způsobovala 100% využití CPU při skenování médií a následné vybíjení baterie.

Byly opraveny problémy s notifikacemi u aplikací Teleports, Telefon a Zprávy. Verze 20.04 OTA-11 nově přidává podporu pro USB-C headsety a řeší problémy se zastavením přehrávání zvuku po odpojení Bluetooth sluchátek.

Obě aktualizace operačního systému (focal, noble) obsahují důležitou bezpečnostní opravu, proto se uživatelům doporučuje instalovat je co nejdříve a to v nastavení systému. Systém je plně přeložen do češtiny a aktivně vyvíjen, lze ho běžně používat na vybraných zařízeních. Pro podrobnější přehled změn se můžete podívat na webové stránky UBports, kde najdete více změn a vylepšení.

Adam Havelka

