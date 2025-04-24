Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Vyšly DNS servery Unbound 1.23.0 a NSD 4.12.0

Vyšly DNS servery Unbound 1.23.0 a NSD 4.12.0

Petr Krčmář
24. 4. 2025
přidejte názor

Sdílet

DNS domény Autor: Depositphotos

Vývojáři NLnet Labs uvolnili rekurzivní DNS server Unbound ve verzi 1.23.0. Ten je nyní vybaven funkcí „fast reload“, která mu umožňuje načíst nový konfigurátor v samostatném vlákně a po dokončení pouze na chvíli pozastavit server, aby převzal novou verzi nastavení. Tato verze také obsahuje podporu replikace s databází Redis, hlášení chyb pomocí DNS zpráv a několik oprav chyb.

Zároveň byl vydán autoritativní server NSD ve verzi 4.12.0. Ten obsahuje především podporu exportu metrik pro Prometheus a několik drobnějších oprav a vylepšení.

(Upozorni Petr Hercík.)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde