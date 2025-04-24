Vyšly DNS servery Unbound 1.23.0 a NSD 4.12.0

Vývojáři NLnet Labs uvolnili rekurzivní DNS server Unbound ve verzi 1.23.0. Ten je nyní vybaven funkcí „fast reload“, která mu umožňuje načíst nový konfigurátor v samostatném vlákně a po dokončení pouze na chvíli pozastavit server, aby převzal novou verzi nastavení. Tato verze také obsahuje podporu replikace s databází Redis, hlášení chyb pomocí DNS zpráv a několik oprav chyb.
Zároveň byl vydán autoritativní server NSD ve verzi 4.12.0. Ten obsahuje především podporu exportu metrik pro Prometheus a několik drobnějších oprav a vylepšení.
(Upozorni Petr Hercík.)