Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Wine 11.0 odstraňuje samostatné příkazy pro 32bitové a 64bitové binárky

Wine 11.0 odstraňuje samostatné příkazy pro 32bitové a 64bitové binárky

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Víno wine Autor: Depositphotos

Po roce od předchozího vydání je tu očekávané Wine 11.0. Wine umožňuje spouštět 16bitové, 32bitové a 64bitové binárky Windows x86 na moderních operačních systémech. Tato verze odstraňuje rozdělení mezi 32bitovými a 64bitovými příkazy ( wine32 a wine64): interně zpracovává spouštění 32bitových binárních souborů na 64bitových operačních systémech.

V Linuxu podporuje tato verze synchronizační primitivum jádra NT (ntsync), které bylo zavedeno v jádře 6.14 v březnu 2025 a přidává do jádra synchronizační primitiva kompatibilní s Windows NT, kromě nativního systémového volání  futex().

Wine 11 vykresluje nativně přes Wayland, pokud je k dispozici, ale nyní dokáže zpracovat také schránku na Waylandu. Stále však funguje s X11 a nyní zvládá věci jako přepnutí do režimu celé obrazovky. Byla vylepšena podpora Direct3D a Wine 11 může používat nativní dekódování videa H.264 pomocí Vulkanu. Bylo vylepšeno zpracování SCSI, skenování, joysticků a gamepadů, včetně force-feedbacku, a přibylo mnoho dalších méně viditelných změn.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Daň z příjmu fyzických osob

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI