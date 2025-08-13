Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Z jádra Linux mizí téměř poslední zmínky o ReiserFS

Z jádra Linux mizí téměř poslední zmínky o ReiserFS

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

V roce 2022 byl souborový systém ReiserFS označen za deprecated. V roce 2024 s vydáním jádra Linux 6.13 došlo k jeho odstranění a nyní mizí i poslední zmínky o této části historie linuxového jádra.

V Linuxu totiž nedopatřením zůstaly určité zmínky v dokumentaci a některých nástrojích. Patche, které nyní do jádra poslal David Štěrba ze SUSE, je odstraňují. Jediné, co ještě zůstává, jsou věci kolem ReiserFS R5 hashovací funkce, které jsou v jádru stále používány.

Doplňme, že Reiser4 ani Reiser5 se do jádra nikdy nedostaly, nyní je jejich kód beztak už tři roky neudržovaný a nedá se očekávat, že by se to někdy změnilo. Hans Reiser stále sedí ve vězení (před 17 lety dostal 15 let až doživotí, za vraždu prvního stupně, přiznáním viny sníženu na vraždu druhého stupně), aktuálně konkrétně v California Health Care Facility ve Stocktonu. V roce 2022 mu byla zamítnuta žádost o podmínečné propuštění, a to na příštích 5 let. Letos v říjnu bude mít další předběžné slyšení o podmínečném propuštění.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

AI, kterou nejde zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně otevřených modelů

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI