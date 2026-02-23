Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Záloha telefonu na SD kartu na Kickstarteru

Záloha telefonu na SD kartu na Kickstarteru

Jan Fikar
Dnes
60W Pocket Cloud

Na Kickstarteru běží zajímavá kampaň s názvem 60W Pocket Cloud. Jde o malé zařízení se dvěma porty USB-C. Jedno slouží k připojení do chytrého telefonu a druhé do USB nabíječky podporující PD s až 60 W. Do zařízení je možné vložit mikroSD kartu o velikosti až 2 TB.

Právě na tuto kartu je možné přesunout například fotografie nebo videa, která zabírají místo na telefonu. Současně se může telefon nabíjet. V současnosti již chytré telefony nemívají tak často slot na SD kartu a uživatelům tak může docházet místo. Pro automatickou zálohu je tu aplikace BackupBOT pro Android a iOS.

Jeden 60W Pocket Cloud je možné podpořit za 150 HK$, což je zhruba 400 korun. K tomu je potřeba připočíst ještě dopravu. Akce na Kickstarteru potrvá ještě 11 dní, tedy do 6. března, ale cílová částka již byla 22× překročena, takže projekt bude podpořen. Zasílání objednávek by mělo začít v dubnu.

(zdroj: cnx-software)

Zdroj: Youtube.com
Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

