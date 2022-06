Autor: Depositphotos

Nedlouho po zranitelnosti Herzbleed procesorů AMD a Intel tu máme zranitelnost procesorů Intel: MMIO Stale Data. Chyba je označena jako CVE-2022–21123 a jde v podstatě o nedostatečné smazání sdílené vyrovnávací paměti procesoru, kudy by mohly lokálně uniknout citlivé informace mezi dvěma procesy.

Chyba se vyskytuje u procesorů Skylake – Rocket Lake. Procesory Alder Lake by jí trpět již neměly. Oprava je v Linuxu dostupná a dostala se i do stabilních jader od 4.9 až do 5.15 a aktuálního 5.18.

K odstranění je potřeba nový mikrokód Intelu z května. Objeví se nová položka v /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/mmio_stale_data a máme nový parametr jádra mmio_stale_data= , u kterého jsou tři možnosti: full , full,nosmt a off . Výchozí je full . Druhá možnost navíc vypne HT kvůli větší bezpečnosti.

(zdroj: phoronix)